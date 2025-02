Oasport.it - Matteo Berrettini fiducioso: “Sono in salute, sto giocando bene. Mi allenavo con punti di domanda”

ha sconfitto il francese Gael Monfils e si è qualificato agli ottavi di finale del torneo ATP 500 di Dubai. Il tennista italiano, reduce dai quarti di finale nel torneo ATP 500 di Doha, ha avuto la meglio con il punteggio di 7-5, 6-4 e tornerà in campo domani per fronteggiare l’australiano Christopher O’Connell, che haficiato del ritiro del bulgaro Grigor Dimitrov dopo il primo set.ha espresso la propria soddisfazione al termine dell’incontro: “È stata una grande partita, ho giocato davvero: con Monfils bisogna sempre stare lì, lui conosce i mieidi forza e io so i suoi.orgoglioso di come ho vinto il primo set: due volte di un break avanti, ho reagito perchéine sto“.L’azzurro ha poi proseguito, soffermandosi sul torneo della settimana scorsa e guardando all’orizzonte in questo appuntamento in Medio Oriente: “Doha è stato un grande torneo, con grandi lotte: avrei potuto vincere ai quarti, quel torneo mi ha dato grandi fiducia.