Materazzi lancia l’allarme per il Napoli | Se l’Inter vince al Maradona…

Marcoha parlato della super sfida trae Inter,ndo un avvertimento agli azzurri in caso di vittoria della squadra di Inzaghi Nel corso di un’intervista per la Gazzzetta dello Sport, Marcosi è concentrato sulla sfida imminente trae Inter, valida per la 27a giornata di Serie A. Non sarà una partita qualunque, ma quella che potrebbe decidere le sorti del campionato. I padroni di casa ci arrivano nel loro momento peggiore, con 3 pareggi e una sconfitta nelle ultime 4 partite e con l’ultima vittoria datata 25 gennaio.I nerazzurri hanno riconquistato la vetta della classifica proprio nello scorso turno di Serie A e vogliono allungare definitivamente sulle inseguitrici. Anche l’Atalanta, infatti, guarderà attentamente la gara del Maradona, avendo la chance di recuperare punti almeno su una delle due dirette concorrenti al titolo.