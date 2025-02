Universalmovies.it - Masters of the Universe | He-Man nella prima foto ufficiale

La produzione del film live-actionof theè ufficialmente partita, e dalla rete arriva ladi He-Man.L’immagine in esclusiva è apparsa sui canali social di Amazon MGM Studios ed offre un primo sguardo all’attore Nicholas Galitzine come He-Man. Il potente principe di Eternia nello scatto promozionale mostra, oltre che una buona dose di muscoli, anche la celebre Spada del Potere.of theEternia is in good hands. Here's your first look at Nicholas Galitzine as He-Man with the Sword of Power in the upcoming film #OfThe. pic.twitter.com/oEvuMY0So4— Amazon MGM Studios (@AmazonMGMStudio) February 24, 2025of theNote di ProduzioneTravis Knight (Bumblebee) dirigerà il film su una sceneggiatura firmata da Chris Butler (ParaNorman).