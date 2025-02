Lanazione.it - Maschere di Carnevale irregolari. Sequestrati quattrocento articoli

e “scherzi“ dinon conformi alla legge, la guardia di finanza sequestra 400in un negozio cinese, con il titolare che adesso rischia una multa di oltre 25mila euro. È l’esito dei controlli attivati negli ultimi giorni dalla fiamme gialle spoletine. Le operazioni avevano come obiettivo principale la verifica circa la regolarità e la sicurezza dei prodotti legati al. Durante un sopralluogo effettuato nei confronti di un negoziante di origine cinese, con la sede dell’attività a Spoleto, l’attenzione è stata focalizzata su alcuni prodotti e accessori riservati al consumatore finale per riscontrare, tra le indicazioni descrittive riportate sulle confezioni, la presenza dità in violazione dei dettami del codice dei consumatori. I finanzieri hanno verificato infatti il rispetto delle normative di settore, ricontrando non poche anomalie.