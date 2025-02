Noinotizie.it - Martina Franca: verso la Quarantana del mercoledì delle Ceneri Università dell'età libera

Di Agostino Convertino:A cura’Udel –’Età– di, unasarà appesa nei pressia Sede, in via Luisa Sanfelice, ilde Le.Segno laico di riflessione che oggi, inviterebbe ciascuno a discernere fra le innumerevoli provocazioni, per la maggior parte deleterie, cui si è esposti.La realizzazione rientra nel percorso di conversazioni che ormai da vari anni, si tengono, nella sede Ud’El, su locali tradizioni popolari.Issare il fantoccio è usanza ancora desta.Esso è rappresentato da una donna vecchia nell’aspetto, volto disegnato e realizzato da Angela Lupoli, abiti neri, logori e smessi, scarpe risuolate. Il tutto messo in opera dal duo Alessio Trono e Angela Lupoli,giace ora sonnolento, nei locali Ud’El, in attesaa apparizione pubblica.