Marte pianeta inospitale? Una volta c'erano un oceano e la spiaggia

, oggi unarido e, un tempo aveva spiagge sabbiose e onde che lambivano la costa di un antico. Lo rivelano le nuove prove raccolte dal rover cinese Zhurong nella regione di Utopia Planitia. Il robot ha trovato la presenza di sedimenti marini sepolti sotto la superficie delrosso, alludendo dunque alla possibilità chepossedeva un vasto specchio d’acqua.Gli scienziati hanno analizzato i dati radar inviati da Zhurong e hanno individuato strutture sedimentarie inclinate, molto simili a quelle osservate nelle spiagge terrestri. Secondo Benjamin Cardenas, co-autore della ricerca pubblicata sulla rivista Proceedings of the National Academy of Sciences, queste formazioni suggeriscono la presenza di onde e maree, con sedimenti trasportati da fiumi e modellati dall’acqua.