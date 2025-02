Ilfogliettone.it - Marte e le sue antiche spiagge nascoste, i segreti di un oceano scomparso

Recenti scoperte stanno rivoluzionando la nostra comprensione del passato di, suggerendo l’esistenza disabbiose formate dal continuo movimento delle onde di un vasto. Queste tracce,nel sottosuolo a circa 10 metri di profondità, sono state individuate grazie ai dati ottenuti dal rover cinese Zhurong, che ha esplorato la superficie marziana tra il 2021 e il 2022.L’antico clima diSecondo uno studio condotto dall’Università della California a Berkeley e pubblicato sulla rivista PNAS dell’Accademia Nazionale delle Scienze americana, ci sono ulteriori prove che indicano come, miliardi di anni fa,avesse un clima sufficientemente caldo da permettere l’esistenza di un grandedi acqua liquida, libero dai ghiacci. Questo ambiente potrebbe rappresentare un luogo ideale per cercare tracce di antichi organismi, considerando che la comparsa della vita sulla Terra è avvenuta in ambienti simili.