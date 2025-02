Internews24.com - Marotta rivela: «Under 23? Ecco cosa dovrà fare il nuovo allenatore»

di Redazione, lezioni sull’23 del presidente dell’Inter dopo il Cda di ieri:le sue paroleGiuseppe, amministratore delegato e presidente dell’Inter, ha recentemente affrontato il tema della possibile creazione di una squadra23. Di seguito, riportiamo le sue dichiarazioni.SUL MODELLO23 – «Posso dirlo ufficialmente, per la prima volta, che stiamo allestendo il modello dell’23“. Nella conferenza stampa successiva alla nomina delconsiglio d’amministrazione dell’Inter, il presidenteha annunciato l’imminente nascita del progetto seconda squadra per la Serie C 2025-26. I giovani più promettenti potranno così andare in prestito oppure continuare a crescere direttamente in casa».SUL NOME DELL’– «Tra un po’ si inizierà a pensare all’che verrà, con un’avvertenza: lavorerà gomito a gomito con Inzaghi».