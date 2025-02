Serieanews.com - Marotta, il player trading e le plusvalenze: i sacrificati sono (almeno) tre pezzi pesanti

, ile le: chi rischia davvero l’addio? Citre teste che potrebbero cadere nella rosa nerazzurra, ile le: i) tre(Foto: Ansa) – serieanews.comTi sei mai chiesto cosa significhi davvero? Non è solo un termine di moda nei corridoi del calcio, ma una strategia che può fare la differenza tra un club che resta competitivo e uno che rischia di affondare.Giuseppelo sa bene, e ogni volta che parla, lascia intendere quali saranno le prossime mosse dell’Inter. Dopo l’elezione di 3 nuovi membri del CdA nerazzurro, il dirigente ha lanciato segnali inequivocabili: l’estate porterà scelte difficili e qualche sacrificio sarà inevitabile. D’altra parte, per mantenere i conti in ordine e restare al vertice, è necessario trovare il giusto equilibrio tra cessioni e investimenti mirati.