Marotta delinea le strategie future dell’Inter. Nuovi mezzi, stesso fine!

Giuseppehato, con la sua solita chiarezza, il quadro dellesul piano della gestione economico-finanziaria e su quello sportivo. I nerazzurri lavoreranno su solide basi in vista dell’obiettivo di essere una forza trainante del calcio italiano.LA SITUAZIONE – Giuseppe, Presidente, ha parlato ieri 24 febbraio in occasione della conferenza stampa conseguente all’Assemblea dei Soci. Quest’ultima ha rappresentato una tappa importante nella costruzione della nuova Inter, ossia di una società che ha deciso di mutare pelle dal punto di vista della modalità d’azione, senza però cambiare di una virgola l’obiettivo da conseguire. I nerazzurri sono sempre più ambiziosi, dopo aver retto il peso di agire sul mercato senza la possibilità di sforare determinati limiti in termini di investimento per cartellini e stipendi.