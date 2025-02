Ilgiorno.it - Marone, botte e schiaffi dall’ex: barista salvata dai carabinieri

Leggi su Ilgiorno.it

(Brescia), 25 febbraio 2025 – Paura e attimi concitati ieri a, dove unaresidente in paese è statagrazie alla prontezza deidella locale stazione, che hanno immediatamente capito che una donna stava venendo picchiata, con grande rischio per la sua incolumità. Ad attirare l’attenzione degli uomini e delle donne in uniforme sono stati gli schiamazzi e la presenza di numerosi cittadini nei dintorni della caserma, dato che il fatto è accaduto a circa 200 metri di distanza e qualcuno si è avvicinato alla sede territoriale dell’Arma per allertarne i militari presenti. Questi sono intervenuti tempestivamente, con la priorità di aiutare la donna, che intanto urlava e chiedeva aiuto terrorizzata. Il suo persecutore, un uomo di Pisogne, 28 anni, di nazionalità italiana, è finito in manette e ora si trova in carcere a Brescia, in attesa della convalida dell’arresto.