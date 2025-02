Bollicinevip.com - Mario Cusitore, l’ex tronista Nicole lo smaschera: il cavaliere va via da Uomini e Donne

Leggi su Bollicinevip.com

conferma la segnalazione su, lui abbandonaÈ giunto al capolinea il percorso di, perchéè andato viaDopo il caos che si è scatenato nello studio diha preferito abbandonare il noto dating show condotto da Maria De Filippi su Canale 5.ha dovuto fare i conti con una valanga di critiche e attacchi in studio, il motivo? A causa della segnalazione lanciata ieri da Gianni Sperti in puntata che lo vedeva in rapporti più che amichevoli conSantinelli. Quando la donna è stata contattata dalla redazione ha confermato i rumors dicendo: “Si, ci siamo baciati. Confermo tutto quello che avete detto”.In studio in molti si sono scagliati contro di lui, non solo gli opinionisti, lui ha così replicato: “Decantano tanto di essere brave, poi fanno le cose e tu sei il pezzo di mer** e loro sono le buone.