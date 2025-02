Quotidiano.net - Margherita, la regina che sapeva farsi amare

Per molti di noidi Savoia è poco più di un nome: quello di una piazza, di un corso o ancora, quello della pizza più famosa, la pizza. Sorte ingiusta per una donna che pure ha scritto un pezzo della storia d’Italia e che tanto ha lavorato nell’ombra per costruire la coscienza del nostro Paese. Da questo cantuccio polveroso l’ha salvata Alessandra Selmi, già autrice di Al di là del fiume, romanzo dedicato alla famiglia di industriali Crespi. Con il suo romanzo La prima(editrice Nord), Selmi alza il velo sulla storia di questa donna diventatad’Italia e sposa di Umberto per un crudele gioco del destino. L’Autrice si sofferma sul privato di, sul suo “recinto”: un’esistenza in cui nulla che non sia rigidamente codificato dal cerimoniale di Corte le è permesso.