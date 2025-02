Internews24.com - Marcolin avverte: «Napoli Inter? Ecco perché può sorridere a Conte»

di RedazioneDariosi è espresso sul momento delle due rivali scudetto: le dichiarazioni sulle due sfidantiLe parole di Dario, a Radio Goal su Radio Kiss Kissverso la sfida tra: le dichiarazioni.LE PAROLE – «La partita di sabato ti può rimettere in pista, le ultime sette giornate di campionato possono essere favorevoli al. La sfida di sabato contro l’può valere una stagione, occhio anche all’Atalanta che potrebbe essere lì in agguato. Tutti fanno il passo falso, è capitato anche all’contro la Fiorentina. Mi auguro che ilritorni al 4-3-3, è stato il vestito migliore che ha indossato quest’anno, tutti i giocatori azzurri sono incastrati per fare questo tipo di modulo»MODULI – «È una partita che giocherei tornando al sistema con il quale questa squadra ha fatto meglio, senza dubbio 4-3-3.