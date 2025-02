Tpi.it - Marco Bocci e la malattia: “A volte non so con chi sto parlando, ho paura di restare solo”

Leggi su Tpi.it

e la: “Anon so con chi sto”L’attoreha ripercorso la sua vita professionale e privata, incluso il momento in cui ha dovuto affrontare una, in occasione dell’uscita del suo libro, Nelle tue mani, nella sua pelle.Intervistato da Vanity Fair, l’interprete ha dichiarato a proposito del suo passato: “Il passato viene sempre a galla e, per quanto proviamo a dimenticarlo, farà sempre parte di noi. Io, purtroppo, tante cose del passato le ho chiuse involontariamente: avere una memoriaa breve termine, in questo, è stato amaro”.L’attore, quindi, ha ripercorso quello che ha passato dopo essere stato colpito da un’encefalite con herpes: “È stato e continua a essere complicatissimo. Non sapere spesso con chi staipuò essere devastante, ed è per questo che mi preparo in maniera maniacale prima di incontrare qualcuno.