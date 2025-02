Thesocialpost.it - Marco Bocci dopo la grave encefalite: “Sono diventato più aggressivo, spesso non so con chi sto parlando”

Leggi su Thesocialpost.it

torna in libreria con il thriller “Nelle tue mani, nella sua pelle”. In un’intervista ha raccontato come la sua vita sia cambiatal’che lo ha colpito nel 2018. Un’infezione cerebrale dovuta al virus herpes simplex tipo 1 ha richiesto un delicato intervento.Leggi anche: L’ex Gf, Ascanio Pacelli, rompe il silenzio sulla malattia del figlio Tancredi: “Un gennaio durissimo”Il cambiamentola malattiaha parlato degli effetti che la malattia ha lasciato nella sua quotidianità. “La mia memoria è solo a breve termine“, ha spiegato. Prepararsi con cura prima di un incontro èfondamentale: “Non saperecon chi staipuò essere devastante”.Leggi anche: La popstar finita a chiedere l’elemosina in Italia: “È proprio lei”l’operazione, i medici avevano avvisato la famiglia su possibili effetti collaterali: “Dicevano che sarei potuto diventare, inappetente e insonne.