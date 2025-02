Lapresse.it - Marche, presentato il progetto ‘Una Vela per tutti’ con il bando crowdfunding

Ilperdell’Ancona Yacht Club è tra i beneficiari delregionale nell’ambito del PR FESR2021/2027 per la selezione di progetti da inserire in campagne dia favore delle imprese marchigiane. Ilper” finanzierà il corso diteorico-pratico destinato a persone con disagi psichici, integrando anche un percorso di psicoterapia.IlIl corso è statoquesta mattina in Regione nel corso di una conferenza stampa, a cui ha partecipato l’assessore regionale alle Attività produttive, Andrea Maria Antonini. Sono intervenuti, tra gli altri il vice sindaco di Ancona, Giovanni Zinni, il consigliere regionale Marco Ausili e rappresentanti dell’AST Ancona e dell’Ancona Yacht Club.Crowdfundmatch“A monte di questo– ha spiegato l’assessore Antonini – ve ne è uno di cooperazione interregionale denominato Crowdfundmatch, che intende implementare le normative regionali in tema di, per incentivare l’utilizzo di tale strumento quale ulteriore canale di accesso al credito delle imprese.