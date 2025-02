Lapresse.it - Marche, dall’Argentina al Giappone per la 33esima edizione di Tipicità

Leggi su Lapresse.it

Dal 7 al 9 marzo 2025 il Fermo Forum ospiterà la trentatreesimadiFestival. Con oltre 200 realtà presenti, più di cento eventi in programma e diecimila metri quadri di esposizione l’evento celebra come sempre le eccellenze locali, ma anche le connessioni internazionali. Quest’anno infatti lesaranno al centro di un viaggio culturale e gastronomico che spaziaal. Il programma è stato presentato oggi nel corso di una conferenza stampa nella sede della Regionea palazzo Raffaello ad Ancona.Un format riconosciuto “è un festival che sa cogliere l’autenticità dei nostri territori e delle nostre eccellenze, favorisce il dialogo tra istituzioni e rappresenta un valore aggiunto per la nostra Regione – ha detto il presidente della Regione Francesco Acquaroli -.