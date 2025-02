Ilgiorno.it - Maratona con le Sonate di Beethoven

Il pianista Christian Leotta, con la suadi oltre 14 ore complessive di musica dedicata alleper pianoforte di Ludwig van, venerdì 28 febbraio alle 21 sarà sul palco del Cine-Teatro della Rosa di Albavilla, in via Patrizi 6. Mai prima d’ora un pianista aveva avuto l’idea di eseguire un ciclo dedicato all’integrale delleper pianoforte di, comprese quelle postume: 39 brani in un ciclo di 12 concerti, 6 svolti nel 2024 e 6 in programma quest’anno in diverse località del territorio lariano. Ingresso gratuito con prenotazione, info 031.3354353. Le altre tappe saranno Limido Comasco, Mariano Comense, Nesso e Torno.