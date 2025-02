Ilrestodelcarlino.it - Manuela convocata in procura, focus sul ritrovamento di Pierina

Rimini, 25 febbraio 2025 – Un ruolo da chiarire. Ricostruzioni da ripercorrere. Silenzi da giustificare. Può essere questa la sinossi probabile di quella che sarà l’ultima volta in cuiBianchi verrà ascoltata per rendere sommarie informazioni testimoniali al pm Daniele Paci e agli agenti della squadra mobile di Rimini. La nuora diPaganelli ed ex amante di Louis Dassilva, unico indagato per il delitto di via del Ciclamino, verràinmolto probabilmente domani, con uno slittamento di un giorno rispetto a quanto pronosticato in precedenza. Rimini 16-07-2024 - OmicidioPaganelli - Barzan,Questura. © Manuel Migliorini / Adriapress. Se anche la sit dovesse slittare ancora, comunque il confronto avverrà a breve e sarà l’occasione per ripercorrere un’ultima volta la versione della donna non solo per la sera dell’omicidio.