Mandelli e il rebus del doppio trequartista

A qualche giorno dal Natale del 2018, nella fitta nebbia romagnola, in un giorno qualunque di un’ennesima trasferta indimenticabile (lo sono state tutte, per ovvi motivi, quelle di serie D) il Modena scopriva un ragazzetto fisicamente gracile ma voluto così tanto da Doriano Tosi che anni dopo se ne sarebbero capiti i motivi. Furono i primi trenta minuti con la maglia canarina, per Edoardo Duca, in quel pari a reti bianche con il San Marino. Nel frattempo, le maglie sono diventate 100 e gli anni a Modena ben 7, con un intervallo alla Pergolettese, palestra di vita e di calcio più che preziosa perché in quel momento pareva non essere pronto. E invece, eccolo qui. Fisicamente cresciuto (non solo per i suoi 27 anni), calcisticamente maturato, in grado di capire quale dovesse essere il suo ruolo nelle varie squadre che ha vissuto.