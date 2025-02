Bergamonews.it - Mammografie, screening e vaccinazioni: il Papa Giovanni XXIII in campo per la prevenzione

Bergamo. In occasione della Giornata Mondiale per la lotta contro l’HPV, che si celebra martedì 4 marzo, la ASSTscende incon diverse iniziative gratuite diin programma all’Ospedalee nelle sedi territoriali.mammograficoDalle 16 alle 20 all’Ospedalesarà possibile sottoporsi allomammografico. L’offerta è rivolta alle donne con un’età compresa tra i 45 e i 74 anni che non abbiano già aderito alle campagne die che non abbiano fattoda almeno 12 mesi e alle donne dai 50 ai 74 anni che non abbiano effettuato una mammografia da almeno 24 mesi.È richiesta la prenotazione, da effettuarsi online sul portale di Regione Lombardia prenotasalute.regione.lombardia.itcontro il Papilloma VirusSarà possibile ricevere la vaccinazione contro l’HPV nei seguenti centri vaccinali:– Casa di Comunità di Borgo Palazzo (via Borgo Palazzo 130, ingresso 6A) il 4 marzo dalle 8.