Primacampania.it - Maltrattamenti in famiglia e resistenza: arresto a Pomigliano

D'ARCO – Un intervento tempestivo dei Carabinieri della locale stazione ha portato all'in flagranza di un uomo, accusato diina pubblico ufficiale. I militari sono intervenuti presso un'abitazione della città in seguito alla richiesta di aiuto da parte di un familiare. L'uomo, per futili motivi, si sarebbe scagliato con violenza contro la madre, colpendola ripetutamente.All'arrivo delle forze dell'ordine, la situazione è ulteriormente degenerata: l'individuo ha tentato di opporsi ai militari, che sono riusciti a immobilizzarlo e a procedere all'. Informata dell'accaduto, l'Autorità Giudiziaria ha disposto l'immediata traduzione in carcere, in attesa dell'udienza di convalida.