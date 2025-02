Lanazione.it - Maltempo in Toscana, danni per 60 milioni e 12 richieste di emergenza nazionale

Firenze, 25 febbraio 2025 – Icausati dalhanno un "ammontare complessivo quantificato in circa 49per gli eventi di settembre e 13per quelli di ottobre". Al momento, "il Consiglio dei ministri ha riconosciuto lo stato diper gli eventi del mese di settembre, stanziando 8,7di euro e individuando i Comuni di Palazzuolo sul Senio, Marradi, Castagneto Carducci, San Vincenzo, Bibbona, Montecatini Val di Cecina, Pomarance, Guardistallo e Monteverdi" e anche per gli eventi del 17 e 18 ottobre 2024, "stanziando 9,7di euro". Lo ha detto l'assessore regionale all'ambiente e alla protezione civile, Monia Monni, facendo il punto in Consiglio regionale sui recenti eventi meteorologici che hanno investito la. Monni ha ripercorso gli eventi che si sono succeduti tra settembre-ottobre dell'anno appena passato, per le quali sono state presentate 12di dichiarazione di, e febbraio di quest'anno.