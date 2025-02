Agi.it - Malori e fratture tra i curiosi del cratere dell'Etna

AGI - Anche l'ultima domenica sull'è stata particolarmente impegnativa per i tecnici del Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologicoa Stazione sud In mattinata si è intervenuti nei pressi dei Crateri Silvestri, dapprima per un giovane di 14 anni interessato da un malore con perdita di coscienza, e a seguire, sempre ai Crateri Silvestri, per un diciottenne, il quale, avendo perso il controlloo slittino, si è procurato una sospetta frattura del coccige. Nel pomeriggio sono stati effettuati altri due interventi sul frontea colata lavica ormai non più alimentata. Alle 16 una cinquantenne di Palermo, scivolando sulla neve dura, si è procurata la sospetta fratturaa caviglia; è stata raggiunta dai soccorritori presenti nell'area, immobilizzata, posizionata in barella e trasportata all'ambulanza mediante la motoslitta del Sagf.