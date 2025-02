Lanazione.it - Malore improvviso, muore a 53 annni

Un, sabato notte, ha messo fine troppo presto sabato notte alla vita di Andrea Pacianti. Una morte improvvisa a 53 anni che ha provocato grande dolore a Massa e a Calenzano dove era nato e aveva vissuto. L’uomo ha avuto une ogni tentativo di rianimarlo è risultato vano. Una persona benvoluta e conosciuta anche a Marina di Massa dove da qualche tempo si era trasferito con la famiglia. A Calenzano, in provincia di Firenze, aveva gestito per lungo tempo insieme ai genitori, Agnese e Marco, un distributore di benzina. Poi insieme a loro si era trasferito a Massa dove ora viveva e dove ha avuto ilche gli è risultato fatale. La notizia si è sparsa velocemente a Massa e nel comune fiorentino. Tanti i messaggi di cordoglio. Il distributore di famiglia era in via Puccini a Calenzano, come ricorda anche Il Giornale del Bisenzio.