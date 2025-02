Anteprima24.it - Magistrati in assemblea aperta, la protesta anche a Salerno

Tempo di lettura: < 1 minutodel tribunale diaderiscono allanazionale indetta dall’associazione nazionalein difesa della costituzione. L’appuntamento è in programma giovedì 27 febbraio alle ore 10:00 presso l’aula Magna della corte di appello di, dovegli studenti delle scuole superiori e dell’università sono stati invitati a partecipare ad un’. “Il Pubblico Ministero, in quanto inserito nella giurisdizione, è il primo giudice che il cittadino incontra – si legge in una nota a firma di Mariella Zambrano, presidente dell’associazione nazionalesezione di– Con la riforma si rischia di trasformarlo in un superpoliziotto o in un avvocato che vuole vincere la causa e non cercare la verità”. Nel corso dell’iniziativa saranno distribuite gli studenti delle copie della costituzione euna serie di volantini per informare la popolazione sulle ragioni della