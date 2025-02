Liberoquotidiano.it - "Maggiore sicurezza nelle carceri": sciopero delle guardie penitenziarie a New York

Ledi Newscioperano da settimane per chiedereanche per i detenuti. Centinaia di agenti e sostenitori hanno protestato nei pressi dell'istituto di reclusione di Coxsackie, nella Hudson Valley. I manifestanti si sono riuniti da mercoledì scorso a causa del peggioramentocondizioni di lavoro e hanno esposto striscioni con scritto “Il NYS ci ha deluso” e “dei Wildcats”. Lodegli agenti penitenziari hanno coinvolto circa 30statali a partire dalla scorsa settimana, e sono stati definiti 'selvaggi', poiché non sono stati autorizzati dal sindacato, anche per questo motivo il governatore Kathy Hochul ha annunciato un'azione legale contro i lavoratori carcerari in. I funzionari del sindacato hanno dichiarato che le proteste hanno l'obiettivo di ottenere una migliore retribuzione, maggiori controlli sui visitatori e un cambiamentorecenti riforme carcerarie che limitano l'isolamento dei detenuti.