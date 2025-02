Ilgiorno.it - Magenta, alloggio Aler senza contatori: madre e figlia non possono entrare

, 25 febbraio 2025 – Hanno ottenuto undell’in via Toti a, manon hanno potuto utilizzarlo. Una vicenda incredibile che vede una donna con la bimba piccola costretta a vivere in un appartamento della casa d’accoglienza finché le cose non verranno sistemate. “Non ci hanno detto che mancavano i– spiega – lo abbiamo scoperto entrando in casa”. Questo accadeva alla metà del mese di ottobre dello scorso anno. La donna si è mossa immediatamente tramite gli assistenti sociali e i sindacati Sicet, mainizialmente non ha fornito tutta la documentazione necessaria. E così i tempi si sono allungati. La donna, dopo un periodo da conoscenti, è stata costretta a rivolgersi alla casa d’accoglienza per un. Ma quelle spese non verranno coperte da nessuno, tanto meno dal Comune.