Macron | dazinon conviene scontro Usa-Ue

1.24 Il presidente francese Emmanuelha dichiarato che gli Stati Uniti non possono intraprendere guerre commerciali simultanee con Cina ed Europa. Riferendosi all'annuncio del suo omologo americano di imporre tariffe radicali,ha detto in un'intervista a Fox: "Non si può avere una guerra commerciale con Cina ed Europa allo stesso tempo".si trova in visita a Washington per incontrare il presidente degli Stati Uniti Donald Trump alla Casa Bianca.