Macron vs Trump | KO tecnico Ue

Corsi e ricorsi della storia:esce dallo Studio Ovale convertito da, come ai tempi lo fu Scholz da Biden.era partito da Parigi con lo scopo di vendicare la dignità dell’Europa. E invece esce dalla conferenza stampa di Washington smentendo di fatto tutti gli strali lanciati dall’Alto Rappresentante UE per gli Esteri, l’estone Kallas.Il presidente francese ha infatti sottolineato la sua “relazione di fiducia” cone ha chiarito che quest’ultimo ha delle “buone ragioni” per riprendere il dialogo con Putin. Poi afferma: È una buona cosa discutere, negoziare, ma bisogna cercare di ottenere le garanzie di sicurezza a breve termine. Abbiamo bisogno del supporto americano per questo. Infine precisa che è impossibile sottrarre i beni congelati russi, questo è contrario al diritto internazionale.