Lettera43.it - Macron smentisce Trump sugli aiuti Ue all’Ucraina in conferenza stampa

Leggi su Lettera43.it

Durante unaalla Casa Bianca, il presidente francese Emmanuelha smentito pubblicamente Donaldsulle affermazioni riguardanti i fondi europei. Nel tentativo di giustificare la proposta degli Stati Uniti sulle terre rare dell’Ucraina,ha detto che l’Europa sta semplicemente «offrendo prestiti» piuttosto che un sostegno finanziario diretto, e che li «riavrà indietro, noi no»., toccandolo sul braccio, lo ha corretto prontamente. «No, in realtà, abbiamo pagato il 60 per cento degli: attraverso prestiti, garanzie, sovvenzioni. Abbiamo fornito soldi veri, per essere chiari», ha detto il presidente francese, riferendosi agli stanziamenti europei da 138 miliardi di dollari.: «Se credete a tutto questo, per me va bene»Alle parole diha reagito con un mezzo sorriso e confermando la sua posizione: «Se credete a tutto questo, per me va bene.