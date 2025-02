It.insideover.com - Macron e Starmer alla prova di Trump e della Difesa europea

Ieri Emmanuel, giovedì KeirCasa Bianca sfilano i due leader di punta dell’Europa del mondo militare esicurezza. Prima con il viaggio del presidente francese, che ha incontrato ieri Donald, e poi con quello del primo ministro britannico il Vecchio Continente prende le misure all’agenda securitarianuova amministrazione Usa e si attrezza per capire in che misura un’eventuale distensione russo-americana ricadrà sul suo groppone europeo in termini di garanzie di sicurezza all’Ucraina e potenziamento del deterrente militare per il continente.Il triangoloWashington sta mettendo in campo un’agenda chiara: sostenere la fine del conflitto ucraino, promuovere la divisione del lavoro in campo atlantico, concentrarsi sul contenimentoCina e lasciare all’Europa l’impegno di difendere sé stessa, chiedendo al contempo un rafforzamento delle spese militari del Vecchio Continente capace di alimentare gli impatti sull’industria Usa.