Ilfogliettone.it - MA SIAMO IMPAZZITI? | Al LIDL vendono tutto a 1€ o 2€ nella nuova sezione “approfittane ora”: c’è una corsia dedicata in ogni punto vendita

Leggi su Ilfogliettone.it

Offerta imperdibile diche ha messo intantissimi prodotti tra 1 e 2 euro. In tutte le filiali ci sono delle corsie dedicate.Nata in Germania negli anni ’30 come grossista alimentare,si è trasformata nel corso dei decenni in una delle catene di discount più apprezzate a livello internazionale. Il suodi forza è il rapporto qualità-prezzo dei prodotti, con un’ampia gamma di articoli alimentari e non che spaziano dai private label ai grandi marchi.L’espansione diin Italia è iniziata negli anni ’90, con l’apertura dei primi punti. Da allora, la catena ha conosciuto una crescita costante, diventando undi riferimento per molti consumatori. La sua formula vincente si basa su un’offerta di prodotti di qualità a prezzi competitivi, con un’attenzione particolare ai prodotti freschi e biologici.