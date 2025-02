Ilfattoquotidiano.it - Lutto per Carlo Cracco, è morto il papà Bertillo: “È stato sempre un esempio per me e mi ha lasciato libero di scegliere”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

, padre del noto chef, èa 97 anni a Creazzo, in provincia di Vicenza. Ne dà notizia su La Basilica il giornalista, memorialista ed enogastronomo Antonio Di Lorenzo. Lascia la moglie Lidia (90 anni) e i figli: oltre aanche Nicola, Giovanni e Annalisa. Un rapporto speciale quello tra padre e figlio, che – come riporta Il giornale di Vicenza – lo ricorda con affetto: “Èunper me e mi hadi“.è apparso poche volte in tv,accanto al famoso chef: aveva recitato qualche anno fa nello spot di una nota acqua ed eracommosso ospite a Hell’s Ktichen di fronte ai fornelli del figlio. Proprio asenior si deve la promozione di un prodotto locale come il broccolo fiolaro: “Ogni settimana faceva scorta di broccolo, riempiva un trolley, saliva in treno e riforniva la cucina di, nel ristorante di via Victor Hugo” si legge su La Basilica, mentre intervida Il Giornale in tempi recenti lo chef aveva spiegato: “Il broccolo fiolaro non lo conosceva nessuno, veniva considerato brutto e insapore, costava cinquanta lire, oggi ci vogliono cinque euro come minimo.