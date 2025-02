Anteprima24.it - Lupi nel centro abitato di Sant’Arsenio, attivato il numero d’emergenza

Tempo di lettura: < 1 minutoneldi, nel Salernitano, nella zona di via Cannavali. Lo annuncia in una nota stampa il sindaco, Donato Pica.Gli avvistamenti, avvenuti durante le ore notturne (tra le 2.00 e le 5.00), sono stati registrati anche dalle telecamere dell’impianto di videosorveglianza comunale. “Si raccomanda comunque la massima prudenza, in quanto è necessario verificare se si tratti di un fenomeno isolato o di una situazione ricorrente”, avverte il sindaco, che “invita pertanto tutta la cittadinanza a prestare attenzione, in particolare durante le ore notturne, quando si cammina a piedi o si praticano attività di corsa, footing e similari”.Gli avvistamenti sono stati segnalati sia ai Carabinieri forestali sia all’Asl veterinaria. Dal Comune fanno sapere che in caso di ulteriori avvistamenti bisogna contattare la Polizia municipale tramite il392.