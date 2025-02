Europa.today.it - L'uomo di 61 anni beccato in auto con una ragazzina di 14: polizia sul posto, finisce male

Leggi su Europa.today.it

Unitaliano di 61è stato arrestato dalladi Firenze ieri, 24 febbraio, per atti sessuali con una minorenne. Le volanti della questura hanno fermato l'mentre era in atteggiamenti intimi con una ragazza italiana di 14all'interno di un parcheggio di via Faentina.La.