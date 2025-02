Lanazione.it - L’Union basket ko. Capolista troppo forte

Leggi su Lanazione.it

Lapartee perPrato non c’è nulla da fare. Fides Montevarchi passa alla palestra Toscanini con il punteggio di 78-71 e conferma la propria invidiabile striscia positiva: 19 partite disputate e altrettante vittorie. Ai pratesi di coach Paoletti resta il rammarico di non aver azzeccato l’avvio di gara, concedendo nel primo quarto un 7-20 che poi ha segnato in negativo tutto il resto del match. "Una partita che lascia un po’ di amaro in bocca – commenta il tecnico -, non tanto per aver perso contro una super squadra, che anche stavolta ha confermato il proprio valore, ma per non essere riusciti da subito a giocare la partita che avevamo preparato. Nel primo quarto siamo partiti bene, ma troppi tiri aperti e ben costruiti non sono entrati. Nei primi 5 minuti del secondo quarto invece siamo stati inguardabili con tanti errori in difesa e in attacco e siamo sprofondati nel punteggio.