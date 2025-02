Ilnapolista.it - Lungo confronto tra Conte e la squadra, in cui i calciatori hanno confermato la voglia di superare le difficoltà

Il Napoli ha perso contro il Come e così facendo non solo ha perso la vetta della classifica, facendosi scavalcare dall’Inter, ma si è indebolita psicologicamente inv ista dello scontro diretto di sabato pomeriggio. Nessuna tragedia ovviamente, ma bisogna rimediare come al solito il Napoli non si nasconde come sottolinea il Corriere dello Sport“Nell’aria di Castelvolturno, riempita anche ieri mattina delle molecole del lavoro del gruppo, galleggiavano ancora le parole dell’analisi di Cont e d ell’autocritica di uomini rappresentativi com Spinazzola e Raspadori. Non personaggi qualunque. Il problema mentale sottolineato dai giocatori e anticipato dai cali profondi e progressivi dei secondi tempi giocati con Roma, Lazio, Udinese e Como, obbliga più che suggerisce dei correttivi urgenti”.