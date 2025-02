Ilrestodelcarlino.it - L’Under 18 cade ma resta in vetta. Vince il derby col Modena l’Under 15

Ilrestodelcarlino.it

in18 nonostante abbia perso 2-1 a Verona, dopo tre vittorie di fila per i ragazzi di Lantignotti un ko maturato nel finale che comunque permette di mantenere saldo il comando del campionato. Quanto agli altri campionati è andato in scena a Martorano il doppio incontro tra le formazioni Under 16 e Under 15 bianconere ed i coetanei del, la squadra di Magi dopo essere passata in vantaggio nel primo tempo grazie a Minzoni ha incassato nei minuti finali il gol del pareggio. Hanno ritrovato invece la vittoria i ragazzi di Zanetti che, trascinati dalla doppietta di Zarattini si sono imposti per 2-1 sui gialloblù conquistando così il quarto posto in classifica. Turno di riposo invece per17 di Tamburini che nel prossimo weekend sfiderà in casa il Parma. Questi i tabellini.