Ilrestodelcarlino.it - L’Under 13 batte il Modena, che si rifà sull’U14

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Week end avaro di gare per il settore giovanile granata, visto il contemporaneo turno di riposo di Under 17, 16 e 15. Oltre al pari esterno della Primavera sul campo del Renate, che ha permesso ai ragazzi di Turrini di centrare il secondo risultato utile consecutivo, spiccano due risultati altalenanti nel derby del Secchia col. Sorride13, che passa 3-2 sul campo dei gialloblù, mentre è amara la trasferta del14, travolta 3-0 dai "cugini". Gara subito in salita, quella della formazione allenata da mister Liso, con Sabbadini (11’) e Golinelli (18’) che firmano un uno-due difficile da recuperare. La Reggiana ci prova, ma al 63’ arriva il tris di Arabia che chiude definitivamente i conti.11, invece, arriva seconda al Torneo di Carnevale di Poggio Rusco, superando 2-0 i padroni di casa e impattando 1-1 con Mantova e Sassuolo.