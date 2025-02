Ilrestodelcarlino.it - "L’ultimo lupo di Strabatenza", raccolti 5mila euro per la ristampa

In tanti attenti ale alla sua storia in quel didi Bagno di Romagna. L’associazione Dos Dias Asp, che gestisce il Rifugio Trappisa di Sotto, comunica, con grande soddisfazione, il raggiungimento e il superamento dell’obiettivo di 5.000nella campagna di crowdfunding per ladel libro "di", il piccolo borgo, ora spopolato, nell’alta Val Bidente. "Un traguardo che, all’inizio, sembrava quasi irraggiungibile – sottolinea Andrea Pondini, presidente dell’associazione –. E invece, grazie alla generosità di chi ha creduto in questo progetto, è diventato realtà. Siamo profondamente commossi e grati a tutti coloro che hanno contribuito a questa iniziativa. Con questa cifra possiamo finalmente realizzare lasenza indebitarci". "E’ un libro nato fra le mura del Rifugio – prosegue Pondini –.