Luisa Ranieri cambia look | la trasformazione sorprende il web

, conosciuta dal grande pubblico per il suo inconfondibilecon capelli scuri, ha sorpreso tutti con un cambio radicale di, sfoggiando una chioma bionda. L'attrice ha postato su Instagram una foto che la ritrae con un biondo chiarissimo, una tonalità molto vicina al "cashmere blonde", una delle nuance più trendy del 2025. Un cambio di colore che non è solo estetico, ma funzionale al suo nuovo progetto lavorativo: la serie TV "La Preside", in cui interpreterà Eugenia Carfora, una dirigente scolastica che affronta la sfida di dirigere un istituto in un quartiere difficile come quello di Caivano, in provincia di Napoli. «Oggi con questa testa bionda e con il cuore colmo di emozione inizio questa nuova avventura», ha scrittonella didascalia del post, condividendo con i suoi follower l'emozione di un progetto a cui tiene particolarmente.