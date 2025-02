Gqitalia.it - Luigi Mangione si è presentato all'udienza preliminare del tribunale senza calzini

ha fatto la sua prima apparizione pubblica dell'anno venerdì pomeriggio, quando la polizia ha scortato il 26enne in undi Manhattan per un'. Non c'è da sorprendersi che le foto di, che deve affrontare una serie di accuse statali e federali legate all'uccisione dell'amministratore delegato di UnitedHealthcare Brian Thompson a dicembre, abbiano iniziato a fare il giro dei social media. Invece di una tuta arancione, l'imputato indossava un completo pronto per il: un maglione verde scuro a maglia a coste sovrapposto a una camicia bianca, il busto rinforzato da un giubbotto antiproiettile, pantaloni kaki chiari e mocassini marroni.In aula, i fotografi più accorti hanno zoomato sulle sue scarpe o, più precisamente, sulle sue cavigliecalze, nude tranne che per un paio di manette.