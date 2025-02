Linkiesta.it - L’Ue non ha ancora deciso come ripagare ai mercati il Next Generation Eu

Leggi su Linkiesta.it

«Segui i soldi» è un vecchio adagio utile a giornalisti, investigatori e, in generale, a chiunque voglia capirci qualcosa della direzione che stanno prendendo le cose del mondo. E seguendo i soldi, sino a qui, ci si è sempre potuti dire certi della solidità dell’Europa. Europa che, anche quando le cose si mettevano male, poteva contare sulla sua grande ricchezza per sentirsi (e sostanzialmente essere) al sicuro. Persino durante la crisi del 2009-2010 fu la ricchezza stessa dela compensare la sua proverbiale fragilità politica.Oggi però la fragilità politica europea potrebbe tradursi in fragilità economica e finanziaria. E questo per almeno due ragioni: la prima è che nel 2028 scadranno i trecento miliardi di debito emessi nell’ambito delEu, e al momento Bruxelles non ha le idee chiare suripagarli.