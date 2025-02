Zonawrestling.net - Ludwig Kaiser: “Il 2025 sarà il mio anno”

ha vinto il suo primo match dell’a WWE Raw sconfiggendo Penta e Pete Dunne in un Triple Threat Match. In seguito ha parlato della sua vittoria in un video con Cathy Kelley.non era d’accordo con l’idea di aver rubato la vittoria.Ho lavorato sodo, rimanendo umile e colpendo ogni palla che mi lanciavano fuori dal parco. Non ho rubato. Penta ha rubato e io l’ho punito togliendogli l’attenzione e l’hype di cui godeva. Ilil mio. Questo è tutto.