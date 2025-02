Zonawrestling.net - Ludwig Kaiser batte Penta e manda un messaggio:“Il 2025 sarà il mio anno”

Nell’ultimo episodio di Monday Night Raw del 24 febbraio,ha inflitto ala sua prima sconfitta nel roster di Raw, vincendo un Triple Threat Match che includeva anche Pete Dunne. Il finale dell’incontro ha vistospingerefuori dal ring per approfittarne e schienare il Bruiserweight.In un’intervista esclusiva per WWE Digital, Cathy Kelley ha insinuato cheavesse “rubato” la vittoria a, un’accusa che il tedesco ha respinto con fermezza:“mi sta rubando l’attenzione sin dal primo giorno in cui è entrato in questa compagnia, non è vero? E ora tu stai qui a parlarmi come se fossi io a rubare qualcosa? No. Non ho rubato proprio niente.”: “Ho lavorato sodo, non ho rubato nulla”Non soloha respinto l’idea di aver “rubato la vittoria“, ma ha anche spiegato a Cathy Kelley cosa ha realmente fatto durante la sua carriera in singolo:“Quello che ho fatto è lavorare sodo, restare umile, uscire là fuori e rispondere colpo su colpo a tutto ciò che mi è stato lanciato, questo è quello che ho fatto.