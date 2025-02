Lucy | la spiegazione del finale del film con Scarlett Johansson

Leggi su Cinefilos.it

: ladeldelconCome è ormai noto, l’essere umano utilizza soltanto una minima parte del suo cervello. Viene dunque spontaneo chiedersi cosa si potrebbe essere in grado di fare qualora questo venisse impiegato al massimo delle sue capacità. Questa domanda se l’è posta anche il regista Luc Besson, che ha immaginato delle possibili risposte con il suodel 2014 intitolato(qui la recensione). Avvincente thriller di fantascienza, questo segue le vicende di una donna che si ritrovera potenziata a livello intellettivo da una nuova droga. Come sempre, Besson riesce dunque a coniugare tematiche particolarmente complesse a situazioni di grande intrattenimento.Tale lungometraggio nasce da una sua passione per la scienza e il cervello umano. Egli desiderava da tempo realizzare una riguardo, ma non voleva che questo si concretizzasse come documentario.