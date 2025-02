Juventusnews24.com - Lucca Juve, parla Nani: «A Lecce ha sbagliato, vi svelo la posizione dell’Udinese. Sulla cessione in estate rispondo così»

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, interviene il dirigenteGianluca: le dichiarazioni sull’attaccante seguito anche dai bianconeriAl Messaggero Veneto è intervenuto Gianluca, dirigente, anche sul futuro di Lorenzo. Le dichiarazioni sull’attaccante accostato anche al calciomercato– «È stato un episodio non bello e antipatico, ma poi gestito alla perfezione, in primis dal mister che ha dimostrato la sua rettitudine operando la sostituzione. Mi è piaciuto anche l’intervento di Bijol che nel dopo partita si è scusato con tutti i tifosi, anche con quelli del, senza scaricare, rimarcando che è uno del gruppo. Possibilein? Innanzitutto non vogliamo cederlo, anche se sappiamo che certe offerte fanno cambiare le prospettive degli stessi giocatori, e a quel punto diventa difficile trattenerli.