Luca V e il suo Nuovo Singolo | Pelle di Prozac

Le emozioni dopo una relazione fallita, cantate daV su una base emo-pop.V è un cantante di Biella, una cittadina piemontese conosciuta per le sue tradizioni tessili e per i suggestivi paesaggi ai piedi delle Alpi. L’artista ha appena annunciato la data di rilascio del suo prossimoinedito: il 14 marzo 2025. Quel giorno, il brano ‘di’ sarà disponibile su tutte le principali piattaforme di streaming musicale, come Spotify, Apple Music, Amazon Music e Deezer. Inoltre, nello stesso giorno, verrà pubblicato il videoclip ufficiale della canzone sulla piattaforma YouTube, offrendo così ai fan un’esperienza audiovisiva completa.V non pubblicava canzoni dal 2023, quando il suo ultimo‘AMORE FUOCO CHEROSENE’ riscosse un successo sorprendente, superando in breve tempo il mezzo milione di ascolti sulle piattaforme di streaming.